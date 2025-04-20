У Центробанка нет выбора: когда начнут снижать ключевую ставку в России?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Здание Центрального банка РФ

Некоторые эксперты утверждают, что Банк России может начать снижение ключевой ставки уже в апреле 2025 года. Какую политику выберет ЦБ в отношении ключевой ставки, что говорят Эльвира Набиуллина и эксперты?

Когда будет заседание Центробанка РФ

Управляющий совет Центробанка России соберется на заседание в пятницу, 25 апреля. Главной темой, как ожидается, станет ключевая ставка кредитования в РФ — Банк России может принять давно ожидаемое решение о ее снижении или же ввести еще более жесткую кредитную политику.

Если регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 21%, то действующий период высокой ключевой ставки станет самым длительным в истории России. Процентный показатель остается на текущем уровне с 28 октября 2024 года, когда его подняли сразу на 2%.

Длительный период с высокой ставкой в России воспринимают неоднозначно: так, по словам директора АвтоВАЗа, авторынок переживает катастрофическое падение, в том числе из-за жесткой кредитной политики.

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Что говорят эксперты, кто верит, что ключевую ставку снизят уже в апреле

20 аналитиков, опрошенных «Ведомостями», уверены, что Банк России на заседании 25 апреля четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Только один экономист допускает снижение ключевой ставки до 20%.

13 экспертов «Известий» уверены, что ключевая ставка останется на действующем высоком уровне. Один специалист допустил, что ставку снизят до 20%; еще один эксперт полагает, что Центробанк будет действовать жестко и поднимет ключевую до 23%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Деньги и графики

20 апреля политолог Георгий Бовт объявил в своей статье на RG.RU, что «есть ненулевой шанс», что ЦБ РФ может 25 апреля начать снижение «ключа» на фоне укрепления рубля.

«ЦБ не живет в вакууме, а, вопреки мнению своих недоброжелателей (коих немало), учитывает настроения в „профильных“ сегментах общества и экономической элиты, среди которых много недовольства по поводу высокой ставки. Многие эксперты убеждены, что инфляция в России во многом носит немонетарный характер, а потому бороться с ней „классическими методами“ не совсем эффективно», — отмечает Бовт.

Между тем эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что ЦБ РФ может решиться на снижение ключевой ставки только в июне.

Ранее многие эксперты допускали снижение ключевой ставки только в 2026 году.

Когда ЦБ РФ снизит ключевую ставку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в марте заявила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, но полностью она все еще не ушла. 9 апреля в Госдуме она сказала, что Банк России будет подходить к снижению ключевой «аккуратно», а за неделю до заседания, 16 апреля, ЦБ РФ заявил, что готов даже повысить ставку, если инфляция не продолжит идти к цели в 4%.

«Политика ЦБ строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков. Сохранять этот подход критически важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий», — подчеркнула Набиуллина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эльвира Набиуллина

Что происходит с инфляцией в России

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета РФ отметил, что задача по сокращению инфляции остается приоритетной для экономических властей России.

«Весь этот блок — и Центробанк, и правительство, — считает, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации. Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем», — объявил Путин.

Инфляция в России остается выше целевого уровня в 4% в год. Согласно недельным данным Росстата, с 8 по 14 апреля показатель замедлился с 0,16 до 0,11%; в годовом выражении инфляция выросла с 10,25 до 10,34%.

«Сейчас можно сказать, что инфляция перешла в контролируемую фазу, однако в этой ситуации излишне закрутить гайки опасно. ЦБ буквально балансирует на очень тонкой грани, пытаясь одновременно и задавить инфляцию, и не допустить сваливания экономики в рецессию», — утверждает доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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