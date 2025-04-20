«Мозг не выжил». Умер директор «На-На» Фроликов: подробности, последние дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умер бывший директор группы «На-На» Виталий Фроликов. Что известно о его смерти, каков диагноз, как прошли его последние дни, как сложилась карьера?

Что известно о смерти Виталия Фроликова, причины

Российская поп-группа «На-На» объявила о смерти своего бывшего директора Виталия Фроликова. Он умер 19 апреля в возрасте 76 лет.

«Близкий человек для группы „На-На“, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах! Подробности о месте и дате прощания будут в ближайшее время», — сообщается на стене группы «На-На» в соцсети «ВКонтакте».

Звезды и многочисленные пользователи выразили соболезнования близким Фроликова.

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«Сегодня нас покинул Виталий Иванович Фроликов. <…> Пример человека с большой душой и профессионала своего дела. Лучший и неизменный директор группы „На-На“. Я потерял большого друга. <…> Пусть земля будет пухом», — написал в личном блоге друг покойного Сергей Горох, с которым они работали в команде поп-певца Бориса Моисеева.

По его словам, Фроликов был «интеллигенцией прежнего образца».

Жена продюсера «На-На» Бари Алибасова рассказала aif.ru, что он очень тяжело перенес известие о смерти старого друга и коллеги.

«Я его вчера еле успокоила, но [скорую помощь] не вызывала. [Алибасову] почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе. За 30 лет невозможно остаться просто коллегами. Творческие люди прикипают же друг к другу, они были близки», — сказала Елена Калинина.

Как прошли последние дни Виталия Фроликова

Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-директор «На-На» скончался во время операции на сердце.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Накануне Виталию проводили плановую операцию, однако в какой-то момент его сердце остановилось. Врачи констатировали смерть», — пишет канал.

Нынешний директор коллектива Дмитрий Чунчинов в разговоре с РБК уточнил, что сердце Виталия Фроликова остановилось спустя несколько дней после операции.

«У Виталия была плановая операция по удалению бляшки из сонной артерии. Операция прошла хорошо, по словам врача», — рассказал Чунчинов.

После операции мужчина два дня находился в реанимации, «так как у него было слабое сердце, а также имелось много сопутствующих заболеваний». Его перевезли в 81-ю больницу, где он скончался. Фроликову смогли запустить сердце 18 апреля, однако, по словам персонала, «мозг не выжил», отметил Чунчинов. На следующий день мужчина умер.

Как сложилась карьера Виталия Фроликова, какую роль он сыграл в «На-На»

Виталий Фроликов проработал в группе «На-На» более 30 лет. Источники SHOT сообщили, что он «до последнего жил группой и ездил на все гастроли».

Виталий Фроликов родился 2 мая 1948 года. Данные о его детстве и образовании в открытых источниках отсутствуют.

Фото: Алексей Панов/ИТАР-ТАСС Группа «На-На»

По данным энциклопедии «Вокально-инструментальные ансамбли СССР», в 1968 году Виталием Фроликовым при Москонцерте был создан ВИА «Говорящие гитары». В 1970 году ансамбль был приглашен в Псковскую филармонию. Фроликов был художественным руководителем и клавишником в проекте. В Пскове «Говорящие гитары» вели активную гастрольную жизнь, которая охватывала практически всю территорию СССР от Кишинева до Сахалина.

Под этим названием коллектив существовал до 1976 года, когда Фроликов принял решение сменить название ансамбля на «Чудное мгновенье» (продержалось до 1978 года).

В 1978 году в ансамбль вошел Владимир Мигуля (его песни входят в репертуар Валентины Толкуновой, Софии Ротару, Михаила Боярского, Валерия Ободзинского, Евгения Головина, Александра Михайлова, группы «Земляне», ВИА «Самоцветы», ВИА «Пламя» и других исполнителей, а песня «Сокольники» стала гимном парка в Москве). Мигуля потребовал сменить название, и появился ВИА «Каскад». В 1986 году Фроликов решил радикально изменить стилистику группы, и псковский «Каскад» стал играть хард-рок.

Уже в 1987 году группа распалась: у вокалиста Сергея Шипилова была идея своей группы «Маршал», и с ним ушли барабанщик и басист.

Фроликов известен прежде всего как директор группы «На-На», созданной в 1989 году Бари Алибасовым. На своем посту он отвечал за организацию гастролей, взаимодействие с организаторами мероприятий и поддержание имиджа группы. Коллеги называли Фроликова «душой и сердцем» группы, отмечая его близость к участникам и способность сплачивать команду.

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