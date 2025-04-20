Появились подробности смерти директора группы «На-На» SHOT: директор группы «На-На» Фроликов умер на операционном столе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что директор советской и российской поп-группы «На-На» Виталий Фроликов скончался на операционном столе. По его информации, врачи проводили мужчине плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент орган отказал. Уход из жизни Фроликова подтвердили представители музыкального коллектива.

О смерти директора «На-На» стало известно в воскресенье, 20 апреля. В пресс-службе поп-группы отметили, что Фроликов был душой и сердцем коллектива. Все подробности о месте и дате прощания с ним будут озвучены в ближайшее время.

Ранее блогер Дмитрий Череватенко рассказал об уходе из жизни российского актера кино и озвучивания Рудольфа Панкова. По его словам, артист скончался в пятницу, 18 апреля. На момент смерти Панкову было 87 лет.

Уход из жизни Панкова прокомментировал советский и российский актер театра и кино, известный мастер озвучивания Александр Клюквин. По его словам, артист навсегда останется в памяти как один из лучших. Клюквин назвал Панкова великолепным партнером по работе.

До этого в пресс-службе Российского союза писателей сообщили о смерти советского и российского поэта и литературного критика Константина Кедрова. Он умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.