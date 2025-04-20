Ушел из жизни директор группы «На-На»

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Директор советской и российской поп-группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни, об этом сообщили представители музыкального коллектива в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Все подробности о месте и дате прощания с ним будут озвучены в ближайшее время. В пресс-службе поп-группы отметили, что Фроликов был душой и сердцем коллектива.

Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах! — говорится в публикации.

Ранее блогер Дмитрий Череватенко объявил о смерти российского актера кино и озвучивания Рудольфа Панкова. По его словам, он скончался 18 апреля. На момент смерти Панкову было 87 лет.

Комментируя уход из жизни Панкова, советский и российский актер театра и кино, известный мастер озвучивания Александр Клюквин отметил, что артист навсегда останется в памяти как один из лучших. По его словам, Рудольф был великолепным партнером по работе.

До этого в пресс-службе Российского союза писателей сообщили о смерти советского и российского поэта и литературного критика Константина Кедрова. Он умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.