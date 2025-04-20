Курс рубля установил новый рекорд? Прогнозы, сколько стоит доллар 20 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

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Курс рубля может укрепиться еще сильнее, прежде чем начнет снижаться, считают эксперты. Какой курс доллара сегодня, 20 апреля, сколько стоят евро и юань, что будет с курсом рубля?

Какой курс доллара сегодня, 20 апреля

Официальный курс доллара ЦБ РФ на выходные и понедельник был установлен на уровне 81,1371 руб. за $1. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 88,29 коп. (1,08%).

Таким образом, курс доллара стал самым низким с начала 2025 года.

На международной валютной бирже Forex торговли в выходные нет. Перед закрытием торгов вечером в пятницу, 18 апреля, курс доллара остановился на уровне 82,10 руб. за $1 (на 1,18% выше, чем официальный курс на выходные).

Сколько стоят евро и юань сегодня, 20 апреля

Официальный курс евро также снизился перед выходными. Банк России установил курс европейской валюты на уровне 92,2232 руб. за €1. Это на 1,0281 руб. (1,1%) ниже предыдущего значения.

На Forex курс евро перед выходными остановился на уровне 93,52 руб. за €1 (на 1,4% выше официального уровня).

ЦБ РФ установил официальный курс юаня на выходные на уровне 11,0889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился сразу на 10,26 коп. (0,92%). Таким образом, официальный курс юаня снизился до минимального значения за год.

Юань на Forex перед выходными остановился на уровне 11,245 руб. (на 1,4% выше официального).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Банкноты евро разного номинала в руках у человека

Почему рубль продолжает укрепляться

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал целый ряд факторов, которые поддерживают рост рубля;

Россия продолжает экспортировать в больших объемах, что обеспечивает приток валюты в страну;

наблюдается низкий уровень импорта, снизился отток капитала, что сокращает спрос на валюту;

Центробанк и Минфин на 75% к месяцу нарастили продажи валюты, чтобы не допустить роста курсов;

на фоне торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, глобальные долларовые индексы продолжают падать, вместе с геополитической риск-премией.

Когда рубль начнет падать, а ЦБ РФ снизит ключевую ставку

Главный экономист Т-Банка Софья Донец в разговоре с Bankiros.ru подчеркнула: курс рубля оказался сильно завышен и вскоре должно начаться снижение.

«Время турбулентное. Мы полагаем, что рубль будет ослабляться. И цены на нефть нам про это рассказывают. И в целом он сейчас на неадекватных уровнях оказался», — уверена Донец.

Пока неясно, когда это может произойти. Зельцер полагает, что курс рубля может еще сильнее укрепиться на ближайших торгах. К концу весны, по мнению эксперта, экспортные притоки валюты наверняка сократятся под влиянием низких сырьевых цен — пока они успели подействовать. Импорт к лету может восстановиться, а это повысит спрос на валюту.

В минувшую неделю июньский фьючерс на нефть марки Brent вновь начал расти. В пятницу, 18 апреля, торги остановились на уровне $67,96 за баррель. С минимальных уровней 9 апреля цены на нефть выросли на 16,3%.

Зельцер предупредил, что в июне Центробанк России может решиться на первое снижение ключевой ставки с 29 октября. Это ударит по курсу рубля.

«Тем самым после еще одного возможного провала иностранные валюты могут нащупать дно и развернуться — под занавес весны курс доллара видится ближе к 90 руб., чем к 80, а юань скорее подойдет к 12, чем останется у 11», — утверждает Зельцер.

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