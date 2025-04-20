Симоньян поедет на СВО? Что она сказала, при чем здесь Тигран Кеосаян

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Маргарита Симоньян

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что хотела отправиться на СВО. Какие подробности об этом известны, что подтолкнуло ее к таким мыслям, при чем здесь ее супруг Тигран Кеосаян?

Что Симоньян сказала о желании отправиться на СВО

Симоньян приняла участие в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала, что хотела поехать в зону проведения специальной военной операции, узнав, что Кеосаян впал в кому.

«Я решила, что если эта кома и такая тяжелая ситуация, я уеду на СВО, потому что я не могу больше жить», — сказала медиаменеджер.

Главный редактор RT добавила, что на СВО ее бы «грохнули» на второй день. Впоследствии она отказалась от идеи ехать в зону спецоперации, так как пришла к выводу, что не может так жестоко поступить с детьми.

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Каким был брак Симоньян и Кеосаяна

В ходе передачи Симоньян заявила, что была счастлива в браке с мужем до его комы, и расплакалась в студии. По ее словам, когда телеведущему было 43 года, врачи давали ему три года жизни. С тех пор прошло более 15 лет, добавила она.

«Люди всегда задают себе вопрос: „Почему именно со мной?“ А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — отметила медиаменеджер.

Симоньян подчеркнула, что «была самой счастливой женщиной на земле» с Кеосаяном и что он обращался к ней исключительно фразой «красавица моя». Телеведущий, по ее словам, всегда оказывал ей поддержку в трудные моменты.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Маргарита Симоньян иТигран Кеосаян

Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас

В студии телепередачи «Судьба человека» Симоньян заявила, что Кеосаян начал реагировать на происходящее. По ее словам, режиссер моргает, открывает рот и протягивает руки.

«Тигран отвечает», — сказала она.

Журналистка добавила, что общается с Кеосаяном с помощью других жестов: целует супругу ноги, а в ответ он сгибает пальцы на них.

«В моей жизни страшнее, чем Беслан, и то, что, вы знаете, происходит с моим мужем, в моей жизни такой трагедии не было. Я не плакала совсем, всегда говорила, мои слезы зарезервированы под Беслан», — призналась Симоньян.

О коме Кеосаяна стало известно в январе. Симоньян рассказывала, что у ее супруга давно наблюдаются проблемы с сердцем. Тогда же она призвала всех неравнодушных молиться за здоровье мужа.

Позднее медиаменеджер сообщила, что Кеосаян находится в прежнем состоянии. Она выразила разочарование из-за того, что не может предоставить новую информацию, и отметила, что они вместе со всеми родственниками продолжают ждать.

«К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — рассказала Симоньян.

В конце февраля Симоньян заменила Кеосаяна в эфире НТВ в рамках документального проекта «Ч.Т.Д.». В анонсе к выпуску она рассказала, что ее супруг по-прежнему в коме.

3 марта была годовщина свадьбы Симоньян и Кеосаяна. По этому случаю журналистка опубликовала трогательное видео с супругом, в которое вошли кадры из ЗАГСа, с отдыха и совместные снимки. Медиаменеджер подчеркнула, что не будет смотреть его, «иначе у нее разорвется сердце».

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое», — написала Симоньян.

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