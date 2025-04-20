«Тигран отвечает»: Симоньян рассказала о прогрессе в состоянии мужа Симоньян заявила, что Кеосаян моргает, открывает рот и протягивает руки

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что ее муж режиссер Тигран Кеосаян, впавший в кому, начал реагировать на происходящее. По словам медиаменеджера, он моргает, открывает рот и протягивает руки.

Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает, — сказала Симоньян.

Кроме того, журналистка добавила, что общается с супругом с помощью других жестов. Так, она целует Кеосаяну ноги, а он в ответ сгибает пальцы на них.

Ранее Симоньян признавалась, что готовилась уйти на СВО, узнав, что муж впал в кому. Она подчеркнула, что в тот момент не хотела жить, однако спустя время опомнилась и поняла, что не может так жестоко поступить с детьми.

О том, что Кеосаян впал в кому, стало известно в январе. Как рассказывала медиаменеджер, у ее возлюбленного давно больное сердце. Симоньян просила всех неравнодушных молиться за здоровье мужа. Главред RT также отмечала, что трагедия школы в Беслане и тяжелое состояние супруга стали самыми большими испытаниями в ее жизни.

Медиаменеджер также рассказывала, что ее жизнь с Кеосаяном до комы была счастливой. Муж обращался к ней исключительно фразой «красавица моя».