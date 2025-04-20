Симоньян в слезах рассказала о желании уйти на СВО Симоньян заявила, что хотела уйти на СВО после новости о впавшем в кому муже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что хотела отправиться на СВО после того, как узнала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому. Журналистка призналась, что в тот момент ей не хотелось жить.

Я решила, что если эта кома и такая тяжелая ситуация, я уеду на СВО, потому что я не могу больше жить, — сказала Симоньян.

Медиаменеджер добавила, что в зоне СВО ее бы «грохнули» на второй день. Спустя некоторое время Симоньян отказалась от такой идеи, решив, что не может жестоко поступить с детьми.

До этого главред RT рассказывала, что была счастлива с Кеосаяном до его комы. На программе Симоньян расплакалась в студии. По ее словам, когда телеведущему было 43 года, врачи ему давали три года жизни. С тех пор прошло более 15 лет, добавила она.

О том, что Кеосаян впал в кому, стало известно в январе. Как рассказывала медиаменеджер, у ее мужа давно больное сердце. Симоньян просила всех неравнодушных молиться за здоровье мужа. Главред RT также отмечала, что трагедия школы в Беслане и тяжелое состояние мужа стали самыми большими испытаниями в ее жизни.