Составлен список выражений, которыми Байден оскорблял Путина

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден неоднократно оскорблял Владимира Путина за время своего пребывания в Белом доме. Как ему отвечают в Кремле, что об этом думает сам Путин, кого еще оскорблял Байден?

Что в Кремле ответили Байдену на новое оскорбление

В выступлении 15 марта американский лидер вновь допустил оскорбление в адрес президента России, назвав его бандитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков реагировал сдержанно.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — отметил Песков.

Как Байден оскорблял Путина

С начала спецоперации на Украине президент США допускал некорректные высказывания уже неоднократно.

Выступая 21 февраля на предвыборном мероприятии в Калифорнии, Байден заявил, что Штатам приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие <...> дети, вроде этого парня, Путина».

До этого Байден несколько раз называл президента России диктатором. Последнее соответствующее заявление прозвучало сразу после саммита АТЭС в ноябре 2023 года. До этого аналогичные высказывания Байден делал в сентябре 2023 года и в марте 2022 года — после начала СВО президент США назвал российского коллегу «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом».

В марте 2021 года американский президент назвал Путина не только диктатором, но и убийцей. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда заверила, что президент США не сожалеет о своих словах.

Что Путин ответил на оскорбления со стороны Байдена

Президент России сдержанно реагировал на выпады со стороны американского коллеги, ответив однажды шуткой.

«Кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил президент России детскую кричалку.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина

В феврале 2024-го Путин в разговоре с репортером кремлевского пула Павлом Зарубиным подробнее пояснил свою позицию. По его мнению, России удобнее работать с Байденом, нежели с экс-президентом Дональдом Трампом.

«Он же не может сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог!“ Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, — а значит, я был прав!» — указал Путин.

Российские дипломаты реагировали на выпад в адрес президента менее сдержанно. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что направил жесткую ноту протеста после оскорблений. А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил, что несдержанность Байдена была вызвана «беспокойством за национальную безопасность РФ».

Кого еще оскорблял Байден

Американский президент неоднократно допускал некорректные высказывания и в адрес других лиц. Так, наряду с Путиным Байден оскорбил и председателя Китая Си Цзиньпина, которого также назвал диктатором.

В январе 2022 года Байден вызвал оживленную реакцию американских СМИ, отпустив в сторону при невыключенном микрофоне оскорбление в адрес корреспондента Fox News Питера Дуси, который изводил главу государства вопросами про высокую инфляцию.

В сентябре 2022 года Байден высказался в адрес протестующего, который пытался перебить его на митинге в Висконсине.

«Любой имеет право быть идиотом», — объявил президент США.

В декабре 2022 года президент США высказался о своем происхождении, что впоследствии оскорбило американцев с ирландскими корнями.

«Я, может, ирландец, но я не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппо, а значит, я немного итальянец!» — заявил Байден к изумлению собравшихся.

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