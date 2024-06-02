Какие страны ведут мир к ядерному Армагеддону: Украина, Израиль, Тайвань?

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Все проблемы мира крутятся вокруг трех искусственных государств, и Запад отдал вопрос выживания человечества в руки их политиков, считает американский публицист Пол Крэйг Робертс. Что это за страны, кто предупреждает об опасности ядерной войны, что нужно, чтобы ее избежать, про какую страну забыл Робертс?

Какие три страны могут спровоцировать начало ядерной войны

В публикации для Робертса для «Свободной прессы» отмечается, что все мировые проблемы крутятся вокруг трех «искусственных» государств: Украины, Тайваня и Израиля.

Тайвань, напомнил Робертс, это маленький остров у берегов Китая, но Вашингтон пытается сделать вид, что маленький остров — это Китай. После поражения и бегства противников китайских коммунистов США даже ввели Тайвань в Совбез ООН, напомнил публицист. Это продолжалось до 1971 года, когда президент Никсон поддержал политику «одного Китая», которой Америка придерживалась до режима Байдена.

Израиль Робертс назвал созданием «глупого и коррумпированного британского правительства» и «фанатиков-сионистов», которые прогнали бесчисленные толпы палестинцев из своих городов и деревень. В результате целые поколения палестинцев родились в лагерях беженцев, которые находятся в Иордании и Ливане.

«Уничтожение Палестины как страны и геноцид ее народа не прекращались с 1947 года, и с этим никто ничего не делал», — подчеркивает Робертс.

Украину публицист также уверенно называет искусственным государством.

«Украина была частью России дольше, чем существуют США. Украина — это искусственное государство, которое насчитывает лет 30 и до этого никогда не существовало как независимое образование», — указывает бывший сотрудник администрации Рейгана, который последовательно выступал против «цветных революций» и Евромайдана.

Фото: МО Украины

Что может спровоцировать начало ядерной войны

Пол Крэйг Робертс предупреждает: сейчас каждое из этих искусственных государств может стать причиной «ядерного Армагеддона».

Украина может это сделать, если будет и дальше использовать полученные от Запада ракеты большой дальности, чтобы атаковать российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Тайвань может это сделать, если согласится на оккупацию американскими военными и примет дополнительные поставки американских ракет. Израиль может к этому прийти, если добьется, чтобы режим Байдена одобрил нападение на Иран.

«Задумайтесь, если США действительно сверхдержава и если Запад как целое представляет собой супер-сверхдержаву, как получилось, что его будущее оказалось в руках трех искусственных государств?» — задает вопрос американский публицист.

Про какую страну забыл Пол Крэйг Робертс

В своей статье Робертс не упоминает ситуацию на Корейском полуострове, где с начала 2024 года продолжается, по оценкам американских экспертов, «самая серьезная эскалация за много лет».

Пхеньян неоднократно заявлял о неприемлемости действий США, которые поддерживают Южную Корею. Важнейшим поводом для обострения стали планы Пентагона в августе 2024 года провести крупномасштабные учения с участием носителей атомного оружия. Над полуостровом периодически пролетают самолеты-разведчики США, а американские бомбардировщики курсируют в непосредственной близости от северокорейского воздушного пространства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Вооруженные силы Северной Кореи готовы к отражению любой атаки.

«Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, и [способны] разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии, — уверен Ким Чен Ын.

Что нужно делать, чтобы избежать ядерной войны

Пол Крэйг Робертс уверен, что именно украинский конфликт сейчас наиболее опасное направление.

«Ситуация отчаянная, а безумный Запад провоцирует дальнейшее ухудшение. Сейчас крайне важно, чтобы режим Байдена как можно скорее отступил и сел за стол переговоров с Путиным. Если Путину не удастся одержать решительную победу раньше, чем Западную Украину наводнят солдаты НАТО, у Путина останется только две опции: капитуляция или ядерная война», — считает публицист.

О рисках ядерной войны неоднократно предупреждали после начала СВО. Такие заявления делали генсек ООН Антониу Гутерриш, экс-президент США Дональд Трамп, богатейший человек мира Илон Маск и израильский историк Юваль Харири. Эксперт ВШЭ и Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов призвал провести демонстрационный ядерный взрыв, чтобы предотвратить ядерную войну.

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному — к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — объявил в феврале 2024 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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