Ким Чен Ын намерен удержать США от вмешательства при конфликте с Сеулом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея удержит Соединенные Штаты от военного вмешательства при возникновении кризиса на Корейском полуострове, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, чьи слова передает Центральное телеграфное агентство КНДР. Он подчеркнул, что республика имеет достаточно военной мощи для этого и способна разбить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы Южной Кореи на начальном этапе конфликта.

Наши вооруженные силы обладают реальной военной мощью, способной удержать США от военного вмешательства в случае кризиса на Корейском полуострове, а также имеют подавляющую силу, способную на начальном этапе операции разрушить основные наступательные силы, инфраструктуру и командные системы южнокорейской марионеточной армии, — уверен Ким Чен Ын.

Лидер республики добавил, что сегодня в плане безопасности КНДР и на пути «коренной» модернизации оборонной промышленности республики наблюдается «серьезная обстановка». Ким Чен Ын также отметил опасность и «безрассудность» военно-политической «провокационной истерики» США.

Ранее замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир заявил, что северокорейские военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если страны продолжат провокации против суверенитета республики. Он отметил рост числа нарушений морской границы у берегов Корейского полуострова.