«Для убеждения оппонентов»: политолог призвал показать миру ядерный взрыв Член СВОП Суслов: России стоит подумать о демонстрационном ядерном взрыве

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Предотвратить украинские удары по России с помощью западных дальнобойных ракет можно только резким усилением политики сдерживания — устрашения, заявил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов. Политолог, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики опубликовал статью «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в журнале «Профиль».

По его мнению, США и их союзники скоро могут позволить Киеву атаковать Россию западным оружием, что будет означать вступление США и НАТО в войну против РФ. Западная логика ведет к третьей мировой войне, отметил Суслов. Москве же, по его словам, следует предупредить: при неядерном ударе по российской территории ответ может быть ядерным. России следует провести учения по использованию стратегических ядерных сил, считает член СВОП.

Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной, — написал политолог.

Летом 2023 года почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов опубликовал статью «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». Затем члены совета выступили с заявлением о том, что неприемлемо предлагать применять ядерное оружие в ходе военных действий на Украине.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.