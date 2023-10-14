США, Россия, Израиль: кто может начать ядерную войну, как это будет

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Высокопоставленные американские военные намекают на возможность большой войны с Россией в ближайшие 10–15 лет. По словам журналиста США Такера Карлсона, эскалация на Ближнем Востоке может привести Штаты к ядерной войне с Ираном. Какова вероятность начала третьей мировой, чем может закончиться повышение ставок и кто может переступить ядерный порог, разбирался NEWS.ru.

Возможно ли ядерное столкновение США и РФ

В начале этой недели бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон будет вынужден нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как с победой РФ возрастет вероятность войны великих держав в ближайшие 10–15 лет.

«Я думаю, что это будет очень опасная ситуация», — сказал Марк Милли.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал отнестись всерьез к этим словам американского генерала. По его мнению, они отражают неизменное отношение Вашингтона к Москве.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Вместе с тем растет и вероятность того, что Штатам будет не до военного конфликта с Россией», — подчеркнул сенатор.

Ранее журналисты американского издания Time смоделировали апокалипсис — ядерную войну между Россией и США. По мнению экспертов, работавших с незасекреченными данными, итогом масштабного применения атомного оружия станет ядерная зима. 5 млрд человек в таком случае могут умереть от голода, включая примерно 99% населения США, Европы, РФ и Китая.

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

Как может начаться ядерная война между США и Россией

Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар в случае эскалации конфликта с Россией, считает эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. По его мнению, при таком развитии событий американцы используют для первой атаки на Москву баллистические ракеты пониженной мощности «Трайдент», несущие ядерные боезаряды.

«В США создаются несколько инструментов для этого. Ракеты „Трайдент“ размещаются на подводных лодках, быстро летают на межконтинентальную дальность и с высокой эффективностью могут поразить любой желаемый объект», — объяснил Стефанович.

Первый ядерный удар будет ограниченным, считает эксперт. США будут бить по отдельным целям, чтобы ослепить российские радиолокационные станции и другие средства предупреждения о ракетном нападении. Уже после этого, по его словам, противник совершит полноценную атаку. Он добавил, что реакция России в случае подобного сценария будет незамедлительной.

«У нас есть концепция ответного встречного удара. Никто с российской стороны не будет разбираться, маломощный летит заряд или полноценный. В этот момент ракеты из наших шахтных пусковых установок направятся в американскую сторону», — подчеркнул он.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Запуск ракеты «Трайдент II»

Можно ли избежать ядерной войны между Россией и США

Стефанович отметил, что не видит предпосылок для применения США и Россией ядерного оружия. По его словам, политики по обе стороны осознают все последствия такого шага и имеют достаточно дипломатических инструментов, чтобы не допустить крайних мер. Однако угроза ядерной эскалации будет сохраняться до тех пор, пока существует такое оружие и идет вооруженное противостояние.

«Если не принимать меры к урегулированию конфликтов, то с повышением ставок рано или поздно можно дойти до ядерного порога и благополучно через него переползти. В таком случае будет полноценный обмен ударами, после которого выжившие позавидуют мертвым», — сказал Стефанович.

Член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов добавил, что в США боятся воевать с Россией. Он привел в пример американские соцопросы, которые доказывают этот тезис.

«Идея прямого вовлечения США в любой конфликт, особенно с ядерной сверхдержавой, не пользуется популярностью. Если говорить, при каких условиях оно может возникнуть, то скорее всего — это сценарий непреднамеренной эскалации и случайного столкновения», — отметил Кортунов.

Фото: US Navy/Global Look Press ВМФ США

США не начнут войну с Россией из-за страха перед ее ядерным оружием, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал высказывание генерала Милли о возможном начале прямого конфликта между странами. По мнению эксперта, подобными заявлениями американцы пытаются прощупать граждан России и оказать информационно-психологическое давление.

«Какие-то столкновения между США и Россией возможны, но они будут ограниченными. Главную ставку Вашингтон будет делать на дестабилизацию нашей страны изнутри, на гонку вооружений, санкции, создание очагов напряженности на границах и поддержку либеральной оппозиции. Они будут продолжать вести с нами гибридную войну», — сказал Блохин.

Политолог также исключил, что конфронтация между двумя сверхдержавами может перерасти в ядерную войну.

«На Россию и США приходится 90% всего ядерного потенциала, поэтому победителей в этой войне не будет. Цивилизация вернется в каменный век — в Вашингтоне это хорошо понимают. Поэтому рисковать своим существованием из-за Украины они точно не станут», — подчеркнул Блохин.

Почему в США боятся Ирана

В среду 11 октября президент США Джо Байден на встрече с представителями еврейских общественных организаций предостерег Иран от неосторожных действий в нынешней ситуации вокруг Израиля.

«Мы перебросили американский авианосец в Восточное Средиземноморье. И мы посылаем больше истребителей в этот регион. И мы ясно дали понять иранцам: будьте осторожны», — подчеркнул Байден.

Ранее аналогичный сигнал послал и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он предупредил Тегеран о невмешательстве в палестино-израильский конфликт и заявил, что Вашингтон не хочет распространения боевых действий.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружение армии Ирана

Чего опасается руководство США, объяснил американский журналист Такер Карлсон. По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести США к ядерной войне с Ираном и краху экономики.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики», — написал журналист в Twitter (Х).

Тема возможной причастности иранцев к атакам движения ХАМАС на Израиль в последние дни активно муссируется в американских СМИ, однако власти Исламской Республики причастность к этим событиям отрицают.

Применят ли ядерное оружие на Ближнем Востоке

В США боятся, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» воспользуются сложившейся ситуацией в Израиле и откроют против еврейского государства второй фронт, объяснил NEWS.ru Андрей Кортунов. Он считает, что обвинения в причастности Тегерана к нападению палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив необоснованны, а американские угрозы носят упредительный характер.

«Для Ирана ХАМАС — это скорее тактический союзник, чем стратегический партнер. Конечно, какая-то поддержка ХАМАС со стороны Тегерана возможна, но едва ли Исламскую Республику можно считать ответственной за то, что произошло в Израиле в последние дни», — сказал Кортунов.

Он подчеркнул, что использование ядерного оружия в этом конфликте пока можно исключить. Эксперт напомнил, что располагает им только Израиль.

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Обстановка в секторе Газа, октябрь 2023 года

«Калиброванно управлять ядерным оружием довольно трудно. Использовать его в Газе бессмысленно: это мало что даст в военном отношении и создаст массу серьезных политических проблем в плане восприятия Израиля в мире», — объяснил Кортунов.

Ирану невыгодно напрямую подключаться к войне Палестины и Израиля, и он не станет этого делать, заявил NEWS.ru эксперт по Ближнему Востоку, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. Он также уверен, что в этом конфликте не дойдет до применения ядерного оружия.

«Я не вижу, что ситуация будет развиваться в таком экстремальном ключе. Ядерный порог здесь трудновообразим. Иран уже 50 лет живет под санкциями, ему их вполне достаточно. Конфликт Израиля и Палестины будет на истощение. Когда у той или иной стороны закончатся ресурсы, тогда он и затихнет», — подчеркнул Вавилов.

А вот эксперт-международник Дмитрий Стефанович в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Израиль может при определенных обстоятельствах пойти на крайние меры и применить ядерное оружие.

«Это может случиться, если начнется полноценная арабо-израильская война либо ирано-израильская война. В Тель-Авиве тогда могут решить, что применение ядерного оружия — не самый худший сценарий. Но это приведет к серьезным проблемам для региона в целом», — отметил Стефанович.

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