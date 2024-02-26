«Ядерная тень»: генсек ООН предупредил человечество об угрозе апокалипсиса Генсек ООН Гутерриш: над человечеством нависла тень ядерного апокалипсиса

Фото: conference Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Тень ядерного апокалипсиса, нависавшая над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции по разоружению. По его словам, которые приводит ТАСС, причинами тому стали геополитические разногласия, гонка вооружений, а также ряд других факторов.

Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений. <...> Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась, — заявил Гутерриш.

Он отметил, что сегодня на регулярной основе некоторые мировые лидеры делают намеки о готовности применить ядерный арсенал. Глава ООН назвал это возмутительной угрозой, которую мир должен осудить. Вместе с тем Гутерриш призвал к соблюдению обязательств по разоружению, в том числе обозначенных Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число проявлений опасного поведения. По ее словам, соответствующее развитие событий может наступить умышленно или непреднамеренным образом.