ВСУ ударили французскими ракетами SCALP по Луганску: сколько сбили, жертвы

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SCALP-EG

Украинская армия нанесла ракетный удар по пригороду Луганска ракетами, поставленными Францией. Что известно на текущий момент, удалось ли перехватить ракеты, есть ли погибшие?

Что известно об ударе по ЛНР 20 мая

Около 10 часов утра 20 мая стало известно о ракетном ударе по Луганску. Как сообщили источники в силовых ведомствах ЛНР, целью стали жилые кварталы в пригородном поселке Юбилейный. На месте попадания вспыхнул мощный пожар, в соцсетях публикуют фотографии огромного столба дыма.

Telegram-канал «Треугольник ЛНР» в 9:21 сообщил, что крылатая ракета приближается к Луганску со стороны Павлограда, то есть с запада.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что Юбилейный подвергся обстрелу французскими крылатыми ракетами SCALP-EG. Огонь охватил жилой дом, десятки других были посечены осколками, взрывной волной выбиты стекла. Комиссия ведет оценку ущерба.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — заявил Пасечник.

Сколько пострадавших, есть ли жертвы от удара ВСУ 20 мая

Пасечник около полудня сообщил о по меньшей мере 5 пострадавших в результате удара по Юбилейному.

Позже в Минздраве ЛНР сообщили, что число пострадавших выросло до 12 человек. О жертвах в результате удара не сообщается.

Что за ракеты SCALP-EG, откуда они у ВСУ

SCALP-EG (более известна под британским названием Storm Shadow) является крылатой ракетой воздушного базирования, которая разработана совместно Францией и Великобританией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поставок SCALP-EG для ВСУ на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Сразу после заявления Макрона французские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что ракеты из Франции уже доставлены на Украину. Источник Reuters утверждает, что Киев предоставил гарантии, что SCALP-EG не будут применены за пределами украинской территории. Сколько всего ракет Париж передал Киеву, неизвестно, источники предполагают, что речь может идти о 50 единицах.

SCALP-EG оснащена турбореактивным двигателем, его обломки в Юбилейном показал на фото Пасечник. Дальность применения ракеты, по данным Janes, составляет 550 км, скорость полета почти равна скорости звука. В ракете используется 450-кг боеголовка BROACH, которая предназначена для поражения целей, расположенных за жесткой броней, например бункеров.

Военный эксперт Павел Суконкин заявил NEWS.ru, что ПВО России уже известно, как бороться со SCALP-EG.

«Предположу, что SCALP сбивается теми же средствами, что и Storm Shadow, — С-300, С-400, С-350, «Панцирь». Плюс наша авиация: Су-35, Су-30, Су-27, МиГ-31 и так далее», — считает он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сколько «Скальпов» ВСУ смогла перехватить ПВО

В Сети появились кадры перехвата одной из крылатых ракет над территорией ЛНР: в результате перехвата в воздухе сработала кумулятивная боеголовка ракеты. Видео с работой системы ПВО опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сколько удалось перехватить из запущенных ракет, не сообщается.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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