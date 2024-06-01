Корейская навозная война продолжается: зачем КНДР бомбит соседей мусором

Фото: AP/TASS

Новое обострение на Корейском полуострове приняло неожиданный виток, когда КНДР отправила на юг сотни воздушных шаров с грузом из мусора и навоза. Что происходит, зачем Пхеньяну такие акции и почему Сеул обвиняет Россию?

Зачем Пхеньян бомбит Южную Корею навозом

С 28 мая КНДР запустила более 260 шаров на территорию Республики Корея. Простые аэростаты несли с собой груз из разнообразного мелкого мусора, батареек и даже навоза. 1 июня военные в Южной Корее сообщили, что зафиксировали новые перемещения шаров над северной частью Корейского полуострова. Если ветер не переменится, то в ближайшие дни они вновь окажутся над корейской территорией. Отмечается, что некоторые из шаров долетели даже до Сеула.

«Корейская навозная война продолжается», — отметила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Причины, по которым КНДР запускает воздушные шары, объяснила в специальном обращении Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера, которая занимает должность замдиректора отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Запуски стали ответом на воздушные шары, прилетевшие в КНДР из Южной Кореи — их груз, по словам Ё Чжон, содержал листовки с пропагандой, мелкие деньги и мелкие товары (как пишет Reuters, в прошлые южнокорейцы отправляли, например носки). В Пхеньяне, заявила сестра Ким Чен Ына, возмущены такой провокацией.

«Подонки-южнокорейцы бесстыдно заявляют, что их листовки против нас — это „свобода выражения“, а наши действия — „грубое нарушение международного права“. <...> Неужели «свобода слова» и «международное право» зависят от того, в какую сторону летит воздушный шар? <...> Они пытались навязать свою пропагандистскую грязь, унижающую наши идеи и институты, священные для всего корейского народа, и грубо оскорбили наш народ своими копеечными купюрами и побрякушками, в которых не искупалась бы даже собака!» — гласит заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

То, что доставляют воздушные шары из КНДР, Ким Ё Чжон рекомендовала считать «даром искренности» и ответом северокорейского народа на пропаганду. Она предупредила, что если агитация не прекратится, «даров искренности» станет гораздо больше.

Зачем это нужно, в чем цель КНДР

Военный эксперт Алексей Суконкин объяснил NEWS.ru, что Пхеньян такими действиями может трепать нервы южнокорейской армии и при этом проверять, насколько эффективно работает радиолокационная система Южной Кореи. Суконкин уверен, что КНДР не пытается снизить напряжение.

«Первое, что приходит в голову, — КНДР провела разведку радиолокационного поля Южной Кореи: способен ли Сеул обнаруживать различные объекты, сколько РЛС, как они реагируют, какими характеристиками они обладают? Но вполне возможно, что Пхеньян решил просто пошутить над Сеулом, устроив такую акцию. Это же один народ с почти одинаковым менталитетом с небольшими различиями», — отметил военный эксперт.

Фото: AP/TASS

Что известно о новом обострении на Корейском полуострове

Между тем запуск воздушных шаров не единственный элемент нынешней эскалации на Корейском полуострове. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, КНДР уже четвертый день пытается блокировать работу GPS в районе южнокорейских островов в Желтом море. Пхеньян игнорировал предупреждения Сеула, что в случае дальнейших провокаций на это будет дан «невыносимый ответ».

Тем временем в КНДР осудили пролет над полуостровом самолета радиолокационной разведки США RC-135U Combat Sent, который вел разведку на разделительной линии в течение почти 24 часов. ЦТАК в ответ на это пригрозило «непредсказуемой катастрофой», если Сеул и Вашингтон будут продолжать провокации. Пхеньян, кроме того, осудил крупномасштабные военные учения США и Южной Корее, запланированные на август 2024 года. Чтобы доказать «решимость» КНДР, 31 мая Ким Чен Ын провел смотр учений ракетной артиллерии калибра 600 мм, а 10 ракет были выпущены в Японское море.

Что за спутник запускала Северная Корея

27 мая КНДР предприняла неудачную попытку запуска разведывательного спутника под названием «Маллигён-1-1». Запуск осуществлялся с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Пуск оказался неудачным, ракета-носитель взорвалась на первой стадии. ЦТАК сообщило, что, по предварительной версии, причиной взрыва стало новое горючее, использованное в ракете. В ноябре 2023 года Северная Корея после двух неудачных запусков смогла вывести на орбиту военный разведывательный спутник «Маллигён-1». В 2024 году Пхеньян планирует запустить еще три спутника.

Вся космическая программа КНДР противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Пхеньяну запрещено проводить запуски с использованием технологий баллистических ракет. Запуск 27 мая вызывал осуждение Запада и его союзников в Совбезе ООН. В защиту КНДР выступила зампостпреда России Анна Евстигнеева, которая подчеркнула, что Пхеньян «вынужден предпринимать действия для усиления своей обороны» перед лицом угрозы со стороны США и Южной Кореи.

Почему Сеул обвиняет Россию из-за КНДР

В ответ Россию вновь обвинили в сотрудничестве с Пхеньяном. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что Сеул и Вашингтон разрабатывают меры на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал благодаря России.

«Северная Корея экспортировала [в Россию] ракеты и артиллерию, а получала нефть, продовольствие и военные технологии. Северная Корея получила их из России — это наше предположение», — заявил Син Вон Сик.

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что подобные обвинения являются голословными и бездоказательными.

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