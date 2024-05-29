В Южную Корею прилетели пакеты с мусором и навозом КНДР отправила в Южную Корею свыше сотни воздушных шаров с навозом

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КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею, сообщает агентство Yonhap. В этих шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз. Как уточнили военные Южной Кореи, шары пересекли государственную границу вечером 28 мая, после чего упали в различных местах по всей стране.

Строго призываем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия, — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Акция с воздушными шарами не первая в истории противостояния двух стран. На протяжении нескольких лет перебежчики из Северной Кореи отправляют по воздуху в КНДР листовки с призывами восстать против лидера страны Ким Чен Ына. Жители Северной Кореи отвечают аналогичными действиями.

Так, в мае объединение перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» отправило из Южной Кореи в КНДР 300 тысяч антиправительственных пропагандистских листовок, а также две тысячи USB-накопителей с видеозаписями исполнения южнокорейской популярной музыки, которая в КНДР запрещена. Материалы были отправлены на 20 воздушных шарах.