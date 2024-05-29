Военэксперт раскрыл, зачем КНДР отправила 150 шаров с мусором в Южную Корею Военный эксперт Суконкин: КНДР могла проверить ПВО Южной Кореи шарами с мусором

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КНДР могла проверить ПВО Южной Кореи отправленными 150 шарами с мусором, считает военный эксперт Алексей Суконкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что таким образом Северная Корея могла выяснить, способен ли Сеул обнаруживать различные объекты и сколько радиолокационных станций есть у страны.

Первое, что приходит в голову, — КНДР провела разведку радиолокационного поля Южной Кореи: способен ли Сеул обнаруживать различные объекты, сколько РЛС, как они реагируют, какими характеристиками они обладают? Есть ли у Южной Кореи дополнительные, скрытые районы ПВО? Проверяли плотность радиотехнического покрытия, — пояснил эксперт.

По мнению Суконкина, КНДР своими действиями старается не снизить напряжение. Кроме того, эксперт предположил, что Северная Корея просто хотела пошутить над Сеулом, устроив такую акцию.

Вполне возможно, что Пхеньян решил пошутить над Сеулом, устроив такую акцию. Это же один народ с почти одинаковым менталитетом с небольшими различиями. Южной Корее навязали западную идеологию, а КНДР сохраняет традиционную идеологию чучхе, коммунистическую мораль, — допустил Суконкин.

КНДР ранее отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. В этих шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз. Как уточнили военные Южной Кореи, шары пересекли государственную границу вечером 28 мая, после чего упали в различных местах по всей стране.