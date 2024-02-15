Ядерное оружие в космосе? Чем запугивают Конгресс США, при чем тут Украина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разведка США утверждает, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе, однако в Кремле уверены — такие заявления лишь уловка, чтобы оказать давление на конгресс. Кто заявил о «новой угрозе» со стороны России, о какой угрозе идет речь, существует ли космическое ядерное оружие?

Кто рассказал о «новой угрозе для США»

Информация о некой «новой стратегической угрозе со стороны России» появилась в американских СМИ 13 февраля. Как сообщил CNN, 13 февраля в конгрессе прошел секретный брифинг для «Банды восьми» (так называют комитет по разведке Конгресса США). Его провел советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. После этого конгрессмен-республиканец Майк Тернер публично обратился к президенту Джо Байдену с призывом рассекретить информацию о «новой стратегической угрозе для США». Характер угрозы не раскрывался.

14 февраля на брифинге в Белом доме журналисты потребовали от Салливана ответ: какая угроза существует для США, насколько она серьезна, от кого она исходит? Однако советник по нацбезопасности отказался отвечать. Он заявил, что 15 февраля проведет закрытый брифинг для конгрессменов.

«Вы можете сказать американцам, что прямо сейчас им не о чем беспокоиться в связи с этой новой угрозой?» — задал вопрос корреспондент NBC.

«Вы понимаете, на этот вопрос невозможно ответить „да“», — ответил Салливан.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При чем тут Россия

В тот же день два источника CNN заявили, что угроза «связана с возможностями России» и что она «очень чувствительная». При этом характер угрозы по-прежнему оставался тайной. Fox News удалось выяснить у источников в Пентагоне, что речь идет о неких российских разработках в области космоса.

К вечеру 14 февраля (по времени США) источники агентства ABC «на Капитолийском холме» (то есть в Конгрессе или Белом доме) заявили: данные американской разведки говорят о том, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. Это и есть «новая крайне чувствительная угроза», о которой говорили Тернер и Салливан.

Источники ABC утверждают, что предполагаемое российское космическое ядерное оружие не предназначено для нанесения ударов по поверхности Земли, а нацелено против космических спутников.

Зачем нужно ядерное оружие в космосе

Советский Союз и США в конце 1950-х — начале 1960-х годов провели серию ядерных испытаний в космосе. Как сообщает центр «Космонавтика и авиация» ВДНХ, первый сверхвысотный ядерный взрыв провели американцы 27 августа 1958 года — в рамках эксперимента Argus боеголовка небольшой мощности была взорвана на высоте 170 км.

Экспериментально было установлено, что основным поражающим воздействием от ядерного взрыва в космосе является образующаяся волна жесткого электромагнитного излучения — оно на большом расстоянии выводит из строя любую электронную технику. Кроме того, после взрывов в космосе на орбитах вокруг Земли появляются пояса радиоактивных частиц, которые двигаются по линиям магнитного поля планеты.

Советские ядерные испытания в космосе назывались «Операция К». Они, как и американские, продолжались до 1962 года. Мощнейшие взрывы произошли в рамках испытаний, которые назывались Starfish Prime (1,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте) и К-3 (300 килотонн). Оба этих взрыва показали, что ядерные взрывы в космосе способны вызвать серьезные проблемы на Земле.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Советские ядерные испытания в космосе в представлении ИИ

«Вспышку от взрыва видели даже на расстоянии 6 тыс. км. На Гавайях отключились все электрические приборы. Почти надо всей территорией Тихого океана еще несколько дней были видны полярные сияния. Радиационные пояса фиксировались еще пять лет. Взрыв вызвал отключение приборов не только на Земле, но и в космосе. На орбите вышла из строя треть всех имеющихся спутников. Перестали отвечать аппараты „Эксплорер-14“, Traac, Transit 4B, Ariel-1 и даже советский спутник „Космос-5“, который должен был регистрировать будущее испытание в СССР», — пишет центр «Космонавтика и авиация» об американских испытаниях Starfish Prime.

Не менее серьезные последствия вызвало советское испытание, проведенное в космосе над территорией Казахстана.

«Хотя мощность бомбы была меньше, чем в американском эксперименте, из-за места взрыва повреждений от испытания было больше. В приборах с керамическими изоляторами на воздушных линиях электропередач возникали короткие замыкания и от этого — возгорания. Даже силовой кабель, зарытый на глубине 1 м, полностью вышел из строя. Связи не было на расстоянии 1000 км», — пишут об этом событии.

После завершения Карибского кризиса в 1962 году руководство СССР и США пошло на «ядерную разрядку». 5 августа 1963 года в Москве был подписан международный договор о запрещении ядерных испытаний в космосе. С тех пор ядерных испытаний там не проводилось.

Как «ядерное оружие в космосе» связано с Украиной

В Москве к сообщениям о том, что США нашли новую угрозу со стороны России, отнеслись скептически. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал известия «уловкой».

«Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться — ну посмотрим», — заявил представитель президента.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Сенатор Алексей Пушков предположил, что власти США имитируют «утечку секретной информации» о якобы новой российской угрозе. «Истерика», по его словам, несет одну цель.

«Обращает на себя внимание, что истерика была развернута после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. А потому очень похоже, что эта инфопровокация имеет одну цель — убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении $60 млрд Украине. Так что ларчик просто открывается», — уверен Пушков.

С ним согласен военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он напомнил об «истерике» в США перед президентскими выборами в 2024 году.

«США впадают в предвыборную истерику, готовы выдать любую ложь о России, лишь бы добиться дополнительного финансирования оборонки, поставок вооружений на Украину. США блефуют, президент России постоянно напоминает, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, не планирует дестабилизировать ситуацию в Америке», — уверен военный эксперт.

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