Названа причина внезапных заявлений США об угрозе со стороны России Военэксперт Матвийчук: США угрожают американцам российским ударом перед выборами

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе и о некой неназванной угрозе из РФ намеренно распространяются властями и СМИ США накануне президентских выборов в Америке. Он не исключил, что цель подобных заявлений — добиться одобрения нового пакета военной помощи Украине.

США впадают в предвыборную истерику, готовы выдать любую ложь о России, лишь бы добиться дополнительного финансирования оборонки, поставок вооружений на Украину. США блефуют, президент России постоянно напоминает, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, не планирует дестабилизировать ситуацию в Америке, — добавил Матвийчук.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ужасы, которые рассказывают про Россию в западных странах, необходимы, чтобы выбить из налогоплательщиков побольше денег на противостояние с Москвой. По его словам, их главной целью является ослабление России.