В США предупредили о планах РФ использовать ядерное оружие против спутников ABC: конгрессменам рассказали о планах РФ использовать ядерное оружие в космосе

Фото: A AronSchwartzliujie/XinHua/Global Look Press

Американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России применить ядерное оружие в космосе, информирует телеканал ABC со ссылкой на источники. Москва якобы хочет применить вооружение против спутников.

Речь идет не о сбросе ядерного оружия на Землю, добавил источник телеканала. Однако ситуация, по его словам, тревожная и очень деликатная.

Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены, — заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон журналистам в Капитолии в среду днем.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отказался комментировать ситуацию, пообещав провести брифинг для законодателей в четверг. По его словам, убедить американцев в безопасности после прозвучавшей в конгрессе угрозы нельзя, однако глава Белого дома Джо Байден справится с этим.

Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби объявила, что страна должна быть готова в ближайшие 10 лет перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая. Москва демонстрирует «дестабилизирующее поведение» и «отвергает диалог» по контролю над вооружениями с Вашингтоном.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Россия может нанести ядерный удар в случае прямой угрозы существованию государства. Данное решение будет применяться согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, указал он.