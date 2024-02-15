В Кремле объяснили необходимость закрытого брифинга в США Песков объяснил закрытый брифинг попыткой уговорить конгресс дать деньги Киеву

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Белый дом пытается сподвигнуть конгресс на голосование за законопроект о выделении денег Киеву, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США, где обсуждается «угроза нацбезопасности», связанная с «планами России» разместить ядерное оружие в космосе, пишет РИА Новости.

Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим, — сказал представитель Кремля.

О том, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России применить ядерное оружие в космосе, ранее сообщил телеканал ABC. Москва якобы хочет применить вооружение против спутников. Речь не идет о сбросе ядерного оружия на Землю, уточняет источник телеканала. Однако ситуация, по его словам, тревожная и очень деликатная.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности». По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы руководство страны и союзники смогли разработать план действий.