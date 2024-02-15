В США раскрыли источник «угрозы нацбезопасности» CNN: слухи об «угрозе нацбезопасности» США связаны с Россией

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Обсуждаемая в США «угроза нацбезопасности» может быть связана с Россией, передает CNN со ссылкой на источники. При этом суть угроз информаторы телеканала не раскрывают.

Уточняется, что СМИ переговорило с двумя информированными источниками и неназванным американским чиновником. Один из них также добавил, что угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями» Москвы.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Twitter (Х) призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности». По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы руководство страны и союзники смогли разработать план действий. Тернер подчеркнул, что оповестил об «угрозе национальной безопасности» других законодателей. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал лично провести брифинг для лидеров конгресса на эту тему.

До этого авторы Politico сообщили, что Европа больше не может рассчитывать на США или НАТО в обеспечении свой безопасности. В частности, после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по Альянсу. По данным издания, ЕС потребуются десятилетия и миллиарды евро на создание собственного оборонного потенциала, однако пока что европейские лидеры находятся на стадии «гнева и отрицания».