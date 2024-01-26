Ядерное оружие Киева: какую тайну Кравчук раскрыл Клинтону о националистах

Фото: Роман Денисов/ИТАР-ТАСС

ТУ-160 прибыл на российскую землю, 1998 год

Националисты на Украине выступали против идеи вернуть ядерное оружие, оставшееся в стране от Советского Союза, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе встречи с бывшим главой США Биллом Клинтоном в 1994 году. Что случилось с ядерным арсеналом УССР, как проходила встреча Клинтона и Кравчука и что на самом деле происходило тогда с украинскими националистами?

Что случилось с ядерным арсеналом Украины

Референдум о независимости Украины был подавляющим большинством голосов принят 1 декабря 1991 года. В той же декларации Украина была объявлена страной, не имеющей ядерного оружия. По сообщению американского специалиста Роберта С. Норриса, на тот момент в стране оставалось около 1700 ядерных боеголовок. Там базировалась 43-я ракетная армия ВС СССР.

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, в рамках которого Украина передала России или уничтожила все свои ядерные вооружения. Были уничтожены не только боеголовки, но и средства доставки — например, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь», которые были в 1998 году распилены в присутствии наблюдателей из США по программе Нанна-Лугара.

Решению о денуклеаризации Украины предшествовала встреча президентов в начале того же года.

Как проходила встреча Клинтона и Кравчука

Американская НКО «Архив по национальной безопасности» (NSA) рассекретила документы о краткой встрече президентов Украины и США 13 января 1994 года. Как отмечает NSA, Клинтон и его госсекретарь Уоррен Кристофер «в самой ясной форме заявили Кравчуку, что если он попробует выйти из сделки [по ядерному разоружению], то сильно испортит отношения как с США, так и с Россией». Кравчук «явно был ошеломлен».

В полной расшифровке переговоров президент Украины заверяет Клинтона, что сможет преодолеть сопротивление в Верховной раде. Клинтон спрашивает Кравчука: что он думает о Жириновском? Кравчук заявил, что «проблема не только в Жириновском».

Фото: РИА Новости Президент США Билл Клинтон (слева) и президент Украины Леонид Кравчук (справа) во время консультативной встречи в Борисоглебском аэропорту Киева

«Русские [на Украине] были воспитаны в величии. Они мечтают об империи, особенно военные офицеры. Их миллионы, особенно в Черноморском флоте. Они отдали много голосов за Жириновского, за коммунистов, за Гайдара», — с тревогой говорит Кравчук в завершении переговоров.

Он настаивает, что только с участием США удастся стабилизировать ситуацию.

«У нас на Украине тоже есть националисты, силы, которые противостоят президенту в вопросе о ядерном оружии. Они немногочисленны, но мы не должны дать им возможности разрастись. Они готовы на немыслимые действия», — подчеркнул украинский президент.

Когда на Украине усилились националисты

В июле 1996 года «Коммерсант» писал, что «сегодня уже невозможно представить себе Украину без УНА-УНСО» (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона, признана в России экстремистской и запрещена).

«Рекламу ей делает прежде всего пресса, а потом — сами власти. Западные журналисты с удовольствием описывают, как им с риском для жизни удалось побывать в том или ином секретном лагере УНА-УНСО, хотя унсовцы действуют совершенно открыто», — пишет издание.

К этому времени украинские боевики принимали участие в боевых действиях против России и русского населения в Приднестровье, Абхазии и в Чечне.

«Многие из ветеранов награждены медалями и памятными знаками Чечни и Приднестровья. Знают унсовцев не только в СНГ — их видели на Балканах и даже в Африке. Правда, на вопрос, зачем им африканский опыт, лидеры УНА-УНСО лишь загадочно усмехаются», — отмечает «Коммерсант».

Фото: Стрингер/РИА Новости

Зачем Украине «грязная бомба»

После начала СВО Киев и страны Запада обвинили Россию в несоблюдении Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность в обмен на сдачу ядерного оружия. В МИД РФ считают иначе: так, замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов заявил ТАСС, что меморандум был нарушен Вашингтоном и его союзниками, которые приняли курс на «безудержное продвижение НАТО в ущерб фундаментальным интересам безопасности России».

«Это в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где, по сути, выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности», — подчеркивают в МИД.

За несколько дней до начала СВО президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев готов пересмотреть статус безъядерной державы. РИА Новости 25 февраля 2022 года заявили, что украинские власти почти завершили создание «грязной бомбы» (взрывное устройство, рассеивающее радиоактивные элементы для заражения местности), которую готовы применить против Донбасса. В дальнейшем в ходе СВО о бомбе заявляли в МИД РФ и Минобороны.

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