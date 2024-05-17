Сестра Ким Чен Ына ответила на обвинения в поставках оружия в Россию Ким Е Чжон назвала абсурдными обвинения в поставках оружия в Россию

Фото: МО РФ

Ряд государств преследуют цель очернить российско-северокорейские отношения, поэтому звучат заявления о поставках КНДР оружия в Россию, заявила сестра лидера КНДР Ким Е Чжон. По ее словам, которые приводит Associated Press, соответствующие обвинения со стороны США и Южной Кореи абсурдны и «не заслуживают каких-либо оценок и интерпретаций».

У нас нет намерения экспортировать наши военно-технические возможности в какую-либо страну или открывать их для общественности, — сказала Ким Е Чжон.

Агентство Bloomberg со ссылкой на правительство Южной Кореи ранее писало, что Россия могла применить ракетную установку из КНДР в рамках спецоперации на Украине. Уточнялось, что в Сеуле инициировали соответствующее расследование. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее США обвинили двух граждан РФ и три российские компании в военном сотрудничестве с КНДР и ввели против них санкции. Речь идет о главе ООО «Рафорт» Рафаэле Газаряне, владельце ООО «Технологии» Алексее Будневе, а также о «Транс-Капитале», «Рафорте» и «Технологиях». Министр финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон заявил, что введение санкций является попыткой американских властей воспрепятствовать «углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».