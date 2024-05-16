США ввели санкции против трех российских компаний из-за «содействия» КНДР

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Соединенные Штаты обвинили двух граждан РФ и три российские компании в военном сотрудничестве с КНДР и ввели против них санкции, сообщили в пресс-службе Минфина США. Речь идет о главе ООО «Рафорт» Рафаэле Газаряне, владельце ООО «Технологии» Алексее Будневе, а также «Транс-Капитале», «Рафорте» и «Технологиях».

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух российских граждан и трех российских организаций за содействие поставкам оружия между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, — сказано в сообщении.

Министр финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон заявил, что введение санкций является попыткой американских властей воспрепятствовать «углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией».

Ранее Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Список включает 28 граждан и 14 предприятий. По данным МИД страны, запретительные меры затронули тех, кто оказывает стратегическую поддержку проведению спецоперации на Украине.

Тем временем появилась информация, что Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против России. Уточняется, что в Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа из России. Там обеспокоены, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.