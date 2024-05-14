Венгрия пригрозила заблокировать 14-й пакет антироссийских санкций Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ

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Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. По данным газеты, в Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоены, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.

Отмечается, что на встрече на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению. При этом Будапешт не выступил открыто против предложения.

Не поддерживаем какие-либо [меры], которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС, — сказал на встрече венгерский дипломат.