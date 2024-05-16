Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России

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Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций, заявление министра иностранных дел Уинстона Питерса опубликовало правительство страны. Список включает 28 граждан и 14 предприятий.

Глава МИД отметил, что запретительные меры затронули тех, кто оказывает стратегическую поддержку проведению спецоперации на Украине. Новая Зеландия считает, что целью нового пакета санкций стали физические и юридические лица, которые причастны к передаче оружия из КНДР в Россию для дальнейшего применения против Украины.

Кроме того, рестрикции затронули иранских граждан и компании, которые участвуют в оказании военной помощи России, отметил Питерс. Он добавил, что в список также попали те, кто связан с «принудительным переселением украинских детей в Россию».

Новая Зеландия 35 раз вводила санкции против российских предприятий и граждан. В ее списках содержится более 1,5 тысячи россиян, в том числе президент РФ Владимир Путин, члены правительства и другие высокопоставленные лица.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США, запретив импорт урана из России, показали новую степень «падения» в погоне за идеей о нанесении ущерба Москве. По его словам, Соединенные Штаты навредят сами себе, но в Вашингтоне «готовы стрелять себе в ногу».