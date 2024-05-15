«Готовы стрелять себе в ногу»: Рябков о запрете США импорта урана из РФ Рябков: США запретом импорта урана из РФ нанесут себе ущерб

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

США, запретив импорт урана из России, показали новую степень «падения» в погоне за идеей о нанесении ущерба Москве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. По его словам, Соединенные Штаты навредят сами себе, но в Вашингтоне «готовы стрелять себе в ногу».

Продемонстрирована новая степень падения Вашингтона в погоне за идеей нанесения нам ущерба. И вот этот антироссийский угар заслоняет и здравый смысл, и соображение экономической целесообразности. США не первый раз готовы стрелять себе в ногу, лишь бы нам, как им кажется, навредить. Но навредить у них не получится, а себе они ущерб нанесут. Это обычное дело в отношении Москвы — те, кто принимает там решения, во многих случаях руководствуются принципом «назло маме уши отморожу», — заявил он.

Он добавил, что в России ситуация с запретом на импорт урановой продукции нами просчитывалась. Москва, по его словам, найдет возможности не только обеспечить устойчивость рынка сбыта, но и оградить российскую атомную отрасль от негативных последствий.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, который запрещает местным компаниям закупать уран в России. При этом главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал эту меру рекомендательной — в законе есть лазейки, и он позволяет покупать топливо при необходимости.