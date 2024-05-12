Россию обвинили в использовании северокорейской ракетной установки Южная Корея заявила о возможном применении Россией ракетной установки КНДР

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Агентство Bloomberg со ссылкой на правительство Южной Кореи сообщает, что Россия могла применить ракетную установку из КНДР в рамках спецоперации на Украине. Уточняется, что в Сеуле инициировали соответствующее расследование. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Южная Корея внимательно расследует возможное использование северокорейской ракеты, запущенной Россией, для нападения на Украину, — говорится в публикации.

Агентство уточнило, что речь идет о северокорейской реактивной системе залпового огня калибра 122 мм 1970-х годов. В материале говорится, что Южная Корея якобы получила косвенные доказательства применения Россией такого вооружения.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на слова о готовности Европы сдержать Россию, если она зайдет «достаточно далеко». По мнению сенатора, политик все никак не успокоится. Пушков посоветовал Макрону прикусить язык.

До этого лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил, когда начнутся переговоры России и Украины. По его словам, сперва Москва должна получить гарантии безопасности.