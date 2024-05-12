В России раскрыли условие для начала переговоров с Украиной Слуцкий: переговоры по Украине возможны только при гарантиях безопасности России

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Леонид Слуцкий

Переговоры между Россией и Украиной возможны только в случае обеспечения гарантий безопасности для Москвы, написал в Telegram-канале лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Таким образом он прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Киеву «гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях». Слуцкий напомнил, что Россия предлагала закрепить эти положения еще в декабре 2021 года.

Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, России. Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про «политику открытых дверей НАТО». Итог известен, — написал депутат.

Президент Чехии считает, что отказ от вступления Украины в НАТО может позволить западным странам приблизить войска к границам России, напомнил Слуцкий. Он обратил внимание, что это и было одной из причин начала специальной операции.

Ранее Петр Павел заявил, что страны — члены НАТО не примут решение по членству Украины в международной организации на саммите в Вашингтоне. По его словам, Альянс готов предоставить Киеву новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.