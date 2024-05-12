Страны-члены НАТО не примут решение по членству Украины в международной организации на саммите в Вашингтоне, заявил газете die Presse президент Чехии Петр Павел. По его словам, Альянс готов предоставить киевским властям новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.
Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО. Но мы должны ясно дать понять россиянам, что членство в НАТО для Украины не представляет прямой угрозы для России, — отметил чешский лидер.
Ранее старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт подчеркнул, что Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет. При этом Запад продолжит поддержку Киева, выразил уверенность он.
До этого американский миллиардер Илон Маск сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Он также прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».
Постпред Соединенных Штатов при Альянсе Джулиан Смит в свою очередь указала, что после июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат. При этом она не стала уточнять, какое именно решение по Киеву будет приниматься.