В Чехии рассказали о планах НАТО по членству Украины в Альянсе Петр Павел: НАТО не примет Украину в состав Альянса на саммите в Вашигтоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны-члены НАТО не примут решение по членству Украины в международной организации на саммите в Вашингтоне, заявил газете die Presse президент Чехии Петр Павел. По его словам, Альянс готов предоставить киевским властям новые гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.

Сегодня никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО. Но мы должны ясно дать понять россиянам, что членство в НАТО для Украины не представляет прямой угрозы для России, — отметил чешский лидер.

Ранее старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт подчеркнул, что Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет. При этом Запад продолжит поддержку Киева, выразил уверенность он.

До этого американский миллиардер Илон Маск сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Он также прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».

Постпред Соединенных Штатов при Альянсе Джулиан Смит в свою очередь указала, что после июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат. При этом она не стала уточнять, какое именно решение по Киеву будет приниматься.