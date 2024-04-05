Маск сравнил принятие Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом Маск сравнил принятие Украины в НАТО с началом кино о ядерном апокалипсисе

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (X) сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Так предприниматель прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что цель июльского саммита Североатлантического альянса заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в Блоке.

Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе, — написал Маск в комментариях к видеозаписи выступления Блинкена.

Он прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не означает вступления стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

После зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если военнослужащие НАТО все-таки появятся на Украине, то их в плен брать нельзя. Он также предложил по максимуму награждать российских солдат за ликвидацию натовцев и не отдавать тела противников, чтобы «страдали родственники на чужбине».