Страны НАТО создали совместную миссию на Украине Глава МИД Польши Сикорский объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине

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Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит портал Onet, это не означает вступление стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом, — сказал Сикорский.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и люди, «время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории. При этом он исключил возможность того, что европейские военные станут участниками боевых действий «в окопах» на Украине.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь отмечал, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что такая возможность обсуждается.