В Минобороны Эстонии заявили о присутствии военных НАТО на Украине Глава Минобороны Эстонии: на Украине присутствуют военные атташе НАТО

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Looki Press

На территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и люди, «время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Die Presse. Он исключил возможность того, что европейские военные станут участниками боевых действий «в окопах» на Украине.

Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину, — сказал он.

Ранее лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружением Константин Гаврилов, говоря о текущем характере отношений между России и блоком НАТО, заявил, что их можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции Альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что такая возможность обсуждается на уровне двусторонних соглашений.