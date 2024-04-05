«Пленных не брать»: Медведев о натовцах на Украине Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Если военнослужащие НАТО все-таки появятся на Украине, то их в плен брать нельзя, написал в своем аккаунте во «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также предложил по максимуму награждать российских солдат за ликвидацию натовцев.

А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине, — предложил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина уже де-факто является террористическим государством. По его словам, дискуссия на этот счет является «вполне схоластической», поскольку новая сущность Киева уже давно очевидна всем.

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не означает вступление стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

При этом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту.