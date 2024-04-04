В НАТО признали вероятность того, что не смогут снабдить ВСУ оружием Столтенберг: есть вероятность, что НАТО не сможет снабдить ВСУ оружием

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Cydney Lee

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту.

Сейчас есть два возможных сценария: что НАТО сможет собрать больше помощи и Украина займет больше территории, второй сценарий, что мы не сможем этого сделать, и тогда есть реальный риск, что Россия займет больше территории и мы окажемся в еще более сложной ситуации, поскольку единственный реальный путь к долгосрочному миру на Украине — это если Украина будет иметь сильные вооруженные силы, что Россия не выиграет на поле боя, — сказал генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot. По его словам, члены Альянса в ближайшее время должны собрать больше оружия и боеприпасов для Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главами иностранных дипмиссий о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины, если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях. Он утверждает, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы Москвы.