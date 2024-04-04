Лавров назвал условия диалога по гарантиям безопасности Украины Лавров заявил о готовности России к диалогу по гарантиям безопасности Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с главами иностранных дипмиссий о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины, если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях, передает ТАСС. Он утверждает, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы Москвы.

Россия готова к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности, но только на равноправной основе при учете российских интересов, — подчеркнул глава ведомства.

Лавров также добавил, что переговоры по урегулированию конфликта нужно вести без «формул мира», которые предлагает украинская сторона. Он назвал эту инициативу Киева «совершенно бессмысленной и бесперспективной».

[Необходим] честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России прежде всего, как это сказал президент [РФ Владимир Путин] в недавнем своем выступлении, — сказал министр.

Лавров также заявил, что для стран — членов НАТО помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную. По его мнению, всех членов Североатлантического альянса хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под принудительным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.