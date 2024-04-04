Лавров предупредил страны-члены НАТО, чем станет для них помощь Украине МИД России: помощь Украине хотят сделать обязательной для членов НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для стран-членов НАТО, сообщило РИА Новости. По его словам, всех членов НАТО хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под обязательным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.

Сейчас уже из добровольной военной помощи Украине хотят сделать обязательную военную помощь под крышей НАТО, — заявил министр.

Как отметил Лавров, что это происходит с единственной целью — чтобы Украина могла продолжать воевать с РФ.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине в $100 млрд. По данным издания, в ответ на это некоторые главы МИД «закатили глаза». Дипломат, который пообщался с изданием на условиях анонимности, рассказал, что после презентации некоторые министры задались вопросом, откуда взялась именно такая сумма.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО выбрало Россию в качестве цели для своей агрессивной политики, тогда как Украина выступает лишь антироссийским инструментом Альянса. При этом заявления Столтенберга об обязательных поставках вооружений Киеву только подтверждают это, добавила дипломат.