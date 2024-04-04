В НАТО «закатили глаза» в ответ на идею выделить еще $100 млрд Украине Politico: в НАТО закатили глаза в ответ на идею о новом фонде для Украины

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировал» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине на $100 млрд, сообщает Politico. По данным издания, в ответ на это некоторые главы МИД «закатили глаза».

Дипломат, который пообщался с изданием на условиях анонимности, рассказал, что после презентации некоторые министры задались вопросом, откуда взялась именно такая сумма. Он назвал первоначальную реакцию в Брюсселе на праздновании 75-летия Альянса в целом неоднозначной.

Некоторые западноевропейские страны обеспокоены тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского союза играть более важную роль в обороне, — говорится в статье.

Также идея Столтенберга вызвала вопросы в части деталей. Ключевой момент заключается в том, что остается неясно, будет ли помощь состоять из нового финансирования или предполагается выделение средств из уже существующих программ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО выбрала Россию в качестве цели для своей агрессивной политики, тогда как Украина выступает лишь антироссийским инструментом Альянса. При этом заявления Столтенберга об обязательных поставках вооружений Киеву только подтверждают это, добавила дипломат.