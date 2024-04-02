«Рыбье лицо»: Медведев охарактеризовал Украину Медведев охарактеризовал Украину как террористическое государство

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Дмитрий Медведев

Украина уже де-факто является террористическим государством, заявил в Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, дискуссия на этот счет является «вполне схоластической», поскольку новая сущность Киева уже давно очевидна всем.

По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома, — резюмировал Медведев.

Ранее политик оценил предлагаемую президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира». Медведев признался, что она у него вызывает «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева. План зампреда Совбеза состоит из семи пунктов. В том числе Медведев потребовал признания Киевом своего поражения в конфликте и демилитаризации.

До этого Медведев резюмировал, что территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью границ России. Он добавил, что концепция о том, что Украина не Россия, должна исчезнуть навсегда.