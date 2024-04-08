В США пообещали Украине «конкретный результат» после летнего саммита НАТО Постпред США Смит: после летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат

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После июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат, заявила постпред США при Альянсе Джулиан Смит. По ее словам, которые приводит РИА Новости, он будет касаться углубления сотрудничества с Киевом.

У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами, — сообщила она.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщало, то Украина не получит приглашения вступить в НАТО на июльском саммите Альянса, даже несмотря на продолжающиеся победы России на поле боя и угрозу новых территориальных потерь для Киева. По данным издания, лидеры военного блока не хотят быть втянутыми в глобальный конфликт, против принятия Украины в Альянс выступают в Вашингтоне и Берлине.

Посол Украины в Турции Василий Боднар тем временем в интервью газете Yeni Şafak заявил, что Киев не настаивает на немедленном вступлении в НАТО. По его словам, вопрос о членстве в Альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией. В настоящее время приоритетом для Киева является получение новых поставок оружия от западных партнеров.