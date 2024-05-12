«Язык бы лучше прикусить»: Пушков ответил Макрону на слова о России Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Президент Франции Эммануэль Макрон все никак не успокоится, ему следовало бы прикусить язык, такое мнение в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отреагировал на заявление французского лидера о том, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если она зайдет «достаточно далеко».

Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить, — считает Пушков.

Ранее Макрон призвал Европу быть готовой в любой момент сдержать Россию, а также не исключать отправку военнослужащих на Украину. Президент подчеркнул, что Франция — мирная страна, однако она будет вынуждена защищать свою безопасность, если соперник зайдет «достаточно далеко». По словам Макрона, он надеется, что Франции не придется вступать в боевые действия.

Ранее французский лидер заявил, что страна оставляет открытыми двери для переговоров с Россией. Макрон уверен, что отказ от диалога с Москвой был бы сравним с отказом от мира и безопасности. Помимо этого, он заявил о сохранении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной отправке солдат Иностранного легиона Франции на Украину. По его мнению, эту информацию необходимо проверить на достоверность.