«Мы правильно поступаем»: Макрон оценил дальнейший диалог с Россией Макрон заявил о необходимости сохранять диалог с Россией

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Эммануэль Макрон

Франция оставляет открытыми двери для переговоров с Россией, заявил в интервью газете La Tribune президент страны Эммануэль Макрон. Глава государства подчеркнул, что отказ от диалога с Москвой был бы равносилен отказу от мира и безопасности. Кроме того, Макрон заявил о сохранении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России.

Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности, — уверен французский лидер.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс высказался о словах Макрона об отправке войск на Украину. Он предположил, что политик может повторить главную ошибку Наполеона. По мнению Фикса, французский народ не простит президенту новых военных кладбищ.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон попытается оказать влияние на президента России Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина. Уточняется, что политик собирается сделать это во время визитов китайского главы во Францию, Сербию и Венгрию. В частности, Макрон хочет убедить Си Цзиньпина поговорить с Путиным об окончании боевых действий на Украине.