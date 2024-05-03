В Крыму предостерегли Макрона от повторения главной ошибки Наполеона Крымский депутат Фикс: французы не простят Макрону новых военных кладбищ

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французский народ не простит президенту страны Эммануэлю Макрону новых военных кладбищ, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные главой республики основания для ввода войск на Украину. По его словам, которые приводит РИА Новости, Макрон может повторить главную ошибку Наполеона.

Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат, — заявил Фикс.

Он отметил, что Макрон настолько не любит французский народ, что стремится втянуть его в прямое военное противостояние любой ценой. Президент страны живет по принципу «а дальше хоть потоп», добавил крымский парламентарий. Фикс подчеркнул, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, пришедших с оружием на территорию России и павших в годы Крымской войны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» заявило, что слова Макрона об отправке войск в республику вряд ли являются предвестниками конкретных шагов. Вероятно, заявление французского лидера выполняют роль зондажа и призвано «прощупать почву», отметили журналисты.