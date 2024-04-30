Макрон придумал способ, как повлиять на Путина Bloomberg: Макрон попытается повлиять на Путина через Си Цзиньпина

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается оказать влияние на главу России Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина, у которого в с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Макрон хочет, чтобы Си Цзиньпин поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.

Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины, — приводит агентство слова источников из окружения Макрона.

Источники добавили, что Макрон также хочет привлечь китайские деньги во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив. Он выразил готовность поддерживать сотрудничество со всеми сторонами, принимающими участие в разрешении конфликта.