Си Цзиньпин предложил свой вариант разрешения украинского кризиса Си Цзиньпин призвал провести признанную Россией и Украиной мирную конференцию

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Олаф Шольц и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев, передает Центральное телевидение Китая. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив..

Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, и поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов, — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин отметил, что мир должен работать сообща во избежание разрастания конфликта и выхода его из-под контроля. Он также выразил готовность поддерживать сотрудничество со всеми сторонами, принимающими участие в разрешении украинского кризиса, в том числе Германией.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит председателя КНР Си Цзиньпина не оказывать помощь России со спецоперацией. Он добавил, что просьба касается и оружия, и товаров двойного назначения.

До этого Шольц сообщил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Шольц также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. Он заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с российским лидером могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.