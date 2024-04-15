Стало известно о просьбе Шольца к Китаю по России и Украине Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине

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Олаф Шольц. Китай, Шанхай

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит председателя КНР Си Цзиньпина не оказывать помощь России со спецоперацией, передает ТАСС. Он добавил, что просьба касается и оружия, и товаров двойного назначения.

Я буду настаивать на том, чтобы никто не помогал в успехе этого мероприятия. Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции, которые ввело мировое сообщество, <...> не поставлять оружие, — написал Шольц.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Берлин, стремясь к миру на Украине, может задуматься о возвращении к той стадии дипломатии, которая существовала весной 2022 года во время стамбульских переговоров. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знает о желании экс-канцлера Герхарда Шредера стать посредником для мирного диалога по Украине.

Ранее Шольц сообщил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Шольц также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. Шредер заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с российским лидером могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.