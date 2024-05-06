Песков высказался о возможной отправке французских солдат на Украину Песков: информацию о французских солдатах на Украине нужно проверить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Информацию о возможной отправке солдат Иностранного легиона Франции на Украину необходимо проверить на достоверность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, вероятно, российские спецслужбы уже занимаются этим вопросом.

Нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные и другие спецслужбы ее проверяют. Это все опасная риторика. Поэтому эту информацию нужно проверять, — сказал Песков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что французских солдат ждет незавидная судьба при отправке войск НАТО на Украину. По его мнению, они не смогут повлиять на ситуацию на поле боя. Эксперт подчеркнул, что Париж может попытаться вновь продавить идею об отправке натовских войск на Украину после этого. Дандыкин допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон все-таки решил пойти на тот шаг, о котором ранее неоднократно заявлял.

В то же время в Италии жестко отреагировали на возможность отправки своих солдат на Украину. Министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera прокомментировал соответствующие заявления Эммануэля Макрона. По его словам, они «наращивают напряженность».