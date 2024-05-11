«Если зайдут далеко»: Макрон сделал новое предупреждение Путину Макрон заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна в любой момент быть готова сдержать Россию, поэтому призвал не исключать отправку военных на Украину. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, он подчеркнул, что Франция мирная страна, однако если соперник зайдет «достаточно далеко», она будет вынуждена защищать свою безопасность. Видео было размещено на его странице в соцсети X (Twitter).

Мы должны говорить нашим соперникам: «Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», — сказал французский лидер.

Вместе с этим он заявил, что «изо всех сил надеется», что Франции не придется вступать в боевые действия.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обращал внимание, что высказывание Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным. Пресс-секретарь президента РФ назвал опасной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт.